عماد أبوهاشم: خدمت مصر بشكل خاطئ تحت تأثير شائعات الإخوان

قال المستشار عماد أبوهاشم، القيادي الإخواني المنشق العائد من تركيا، إن هدفه كان خدمة مصر ولكنه خدمها بشكل خاطئ تحت تأثير شائعات الإخوان الإرهابية المضللة.



وأضاف القيادي الإخواني المنشق، خلال لقائه ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" مع الإعلامي أحمد موسى، أن الإخوان يستخدمون الدين كوسيلة لخدمة أغراضهم الدنيوية، مؤكدًا أن الإخوان يريدون السيطرة على العالم.

