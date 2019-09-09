مزارعون: الدولة ساعدتنا على تصدير منتجاتنا للخارج

كشف المزارع عرفة محمود، للإعلامي خالد أبوبكر، أنه بعد انضمامهم لمشروع الدولة المصرية لتسويق منتجات صغار المزارعين، تمكنوا من تصدير منتجاتهم الزراعية للخارج، وهو لم يكن يحدث من قبل.



وأضاف خلال لقائه مع أبو بكر، ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة": "الزرع كان يذهب للسوق المحلي فقط، أما الآن نصدر مزروعاتنا من الفاصوليا والرومان والبروكلي والقرنبيط".



ولفت آخر إلى أن الدولة تأخذ منهم المحاصيل وفقًا لسعر محدد سابقًا، وإن انخفض السعر في السوق يحصلون على السعر الذي اتفقوا عليه بلا نقصان.

