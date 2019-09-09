محمد الباز: نعيش عصر هيكلة الدولة وتنمية مواردها

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع مع رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ووجه بتلبية احتياجات جميع فئات رواد الأعمال.

وأضاف خلال برنامجه "90 دقيقة" المُذاع على قناة "المحور"، أن إصلاح الدول وبنائها ووقوفها على قدميها يكون بالعمل وليس بالتنظير والخناق والصراعات الضخمة.

وأكد "الباز"، أننا نعيش عصر هيكلة الدولة، لافتا إلى أن اهتمام الرئيس بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، هو إحدى حلقات عملية الهيكلة لبناء الدولة وتنمية عملية الصناعة والموارد.