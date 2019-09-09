"الظاهر بيبرس" لمصطفى سليمان بدار المثقف.. الخميس

تقيم دار المثقف للنشر والتوزيع حفل توقيع ومناقشة أول أعمال سلسلة إحياء السير الشعبية "الظاهر بيبرس" للكاتب مصطفى سليمان، فى تمام الساعة السابعة مساء الخميس 12 سبتمبر، ويناقشها الدكتور شريف العصفوري.



تدور الرواية في خطين متوازيين، عن بيبرس ويمثل السلطة الحاكمة في مصر منذ اختطافه، مرورًا ببيعه من مالك لآخر حتى وصوله إلى علاء البندقداري، وعلى الجانب الآخر يبسط جانب لعائلة الخواص الذي جاء بعد غرق قريته في صعيد مصر وزواجه من زينب العمياء، التي تقيم في مصر عتيقة، ويخلص لزوجته.



فى الوقت نفسه، يناقش ثاني اعمال السلسلة "الزير سالم" للكاتب الشاب سيد السواح، بحضور الناقدة منة الله حسن، ويدير الندوة الأديب محمد علي إبراهيم.