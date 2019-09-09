أجرى الإعلامي خالد أبوبكر، حوارًا مع عدد من المزارعين الذين انضموا لمشروع الدولة المصرية لتسويق منتجات صغار المزارعين، وذلك بمناسبة عيد الفلاح الـ67.



وكشف المزارع عبدالمنعم سعد، في لقائه مع أبوبكر، ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أنهم عرفوا من المشروع طرق جديدة في الزراعة تساعد على زيادة المحصول، من خلال ما يتلقوه من خدمة ودعم فني.



وأكد أن الزراعة تعطيهم محصول أكثر من الأعوام السابقة، لكن المشكلة تكمن في ارتفاع أسعار الأسمدة التي ارتفعت من 75 جنيهًا إلى 175 جنيهًا، كذلك يواجهون مشكلة في فتح المياه للري التي تتأخر أحيانًا.



