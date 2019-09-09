الباز: مصر الدولة الكبيرة لا تخضع لابتزاز الصغار

أكد الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، أن مصر دولة كبيرة لا تخضع لابتزاز الصغار، متابعا: "متخافوش على مصر خافوا على اللي ييجي عليها".

وأضاف خلال برنامجه "90 دقيقة" المُذاع على قناة "المحور"، أنه بعد ثورة 30 يونيو دخلت البلد معركة واضحة مع جماعة الإخوان الإرهابية، من أجل الحفاظ على استقرار البلد.

وتابع: "بعد 30 يونيو أصبح هناك فريق يدعم مشروع البلد، وفريق آخر يعادي هذا المشروع ويقف في طرف الإخوان، وفريق ثالث يقف على الحياد ويشاهد ويقف في دور المتفرج".

وواصل: "أن تقف كمشاهد هذا أمر لا يليق، لأن البلد دخلت مشروع بناء وتنمية في مواجهة خصوم دوليين، ومينفعش مواطن يقف في النص ويتأثر بأي كلمتين".