"الزوجة المكسيكية" بمكتبة مصر الجديدة العامة.. الأربعاء

تناقش دار الشروق للنشر رواية «الزوجة المكسيكية» للكاتب إيمان يحيى، الأربعاء 11 سبتمبر 2019 في تمام الساعة السادسة مساء، بمكتبة مصر الجديدة العامة في مصر الجديدة.



صدرت الرواية لأوّل مرة في العام 2018 عن دار الشروق في القاهرة. ودخلت في القائمة الطويلة للجائزة العالمية للرواية العربية لعام 2019، وهي النسخة العربية لجائزة "بوكر" العالمية للرواية.



في روايته هذه، يستخدم الكاتب المصري "إيمان يحيى" شخصيات رواية "البيضاء" التي نشرها الأديب المصري يوسف إدريس في نهاية خمسينيات القرن العشرين، حيث تدور أحداث الرواية، في ثلاثة أماكن هي المكسيك، فيينا، والقاهرة. تحكي الرواية قصة زواج الأديب المصري «وقد أصبح اسمه "يحيى" في الرواية» من ابنة الفنان المكسيكي دييغوا ريفييرا، وتروي في هذا السياق عن الأحداث والصراعات التي انشغلت بها مصر والعالم في الخمسينيات.