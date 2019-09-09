معرض "العودة للمدارس" يواصل بيع المستلزمات الدراسية بأسعار مخفضة

واصل معرض "العودة للمدارس" التابع لوزارة التنمية المحلية، تنظيم أعماله لبيع المستلزمات الدراسية للطلاب بأسعار مخفضة عن مثيلاتها في الأسواق والمكتبات.



ويشهد المعرض توافد المواطنين على مدار اليوم، بشكل منتظم لشراء مستلزمات التلاميذ من شنط مدرسية، وملابس، وغيرها من كل المستلزمات التي يحتاجها الطلاب خلال الدراسة.



وأكدت وزارة التنمية المحلية أن المعرض يشتمل على كل الاحتياجات اللازمة للتلاميذ وأولياء أمورهم، بأسعار تناسب كل المواطنين، وتراعي دخلهم، ضمن خطة الدولة لرفع الأعباء والتخفيف عن أولياء الأمور.



وأضافت أن المعرض يشهد توافد كثيف من المواطنين، وحقق أغراضه حتى الآن، ولا يزال أولياء الأمور يحصلون على ما يحتاجه أطفالهم من المعرض وفق احتياجاتهم، وبما يتناسب مع دخلهم.