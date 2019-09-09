"إكسبيديا": نروج لمصر عبر منصاتنا ونعمل على خلق الطلب السياحى

قالت ممثلة شركة إكسبيديا الشريك الجديد للترويج لحملة مصر بالخارج، إننا نروج لمصر عبر صفحاتنا على شبكة الإنترنت فلدينا قرابة 200 صفحة ونحن نعمل على خلق الطلب على مصر.



وأضافت خلال مؤتمر الإعلان عن الشراكات الجديدة لترويج لحملة مصر بالخارج، أن إكسبيديا تقوم بتوفير كافة المعلومات لشركائها عن حركة الأسواق وهو ما يجعلهم يخططون للنمو وزيادة حجم أعمالهم وبالتالي زيادة معدلات النمو السياحي للمقاصد المختلفة.



والتقت وزيرة السياحة بمسئولي شركة اكسبيديا Expedia media Solutions المتخصصة في مجال التسويق الإلكتروني والتابعة لمجموعة اكسبيديا، والتى تعتبر واحدة من أكبر شركات السفر والحجز الإلكترونى العالمية على الإنترنت، لبحث سبل التعاون مع الشركة للترويج لمصر خلال المشاركة في فعاليات ملتقى سوق السفر العربي ATM بدبى فى مايو الماضي.