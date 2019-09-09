السفير محمد الشاذلي يناقش جهود تعزيز مراكز مصر بمؤشر التنافسية العالمية

قال السفير محمد الشاذلي، عضو المجلس المصري للعلاقات الخارجية: إن التنافسية العالمية لكي تستطيع أن تحافظ على مكانتك على الساحة الدولية، يجب أن تتطور مع التطورات التي تحدث على الساحة الدولية، سواء كانت تطورات تقنية أو اقتصادية، أو سياسية، خاصة أن العالم اليوم أصبح منفتحا تماما على بعضه.



وأضاف عضو المجلس المصري للعلاقات الخارجية، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية DMC، أنه سعيد بتقدم مصر في مراكز عديدة في التنافسية العالمية، موضحا أن هذا التقدم ارتبط بعدة أمور أهمها، التحول إلى الرقمية، فالتقدم مرتبط بقاعدة البيانات التي تمتلكها، بالإضافة إلى سرعة انتقال المعلومة، لافتًا إلى أن انتقال المعلومة بالطرق التقليدية لا يواكب العصر.

