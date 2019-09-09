"الأمن والتعاون الأوروبي" تراقب الانتخابات البرلمانية في بولندا

أكدت منظمة الأمن والتعاون الأوروبي اليوم أن بعثة تابعة لها سوف تراقب الانتخابات البرلمانية في بولندا والمقررة إقامتها في ١٣ أكتوبر المقبل.



وأفادت المنظمة الأوروبية في بيان اليوم الإثنين، بأن البعثة ستعقد مؤتمرًا صحفيًا في العاصمة البولندية وارسو غدًا الثلاثاء لشرح ترتيبات عملية مراقبة الانتخابات.

وأضاف البيان أن المؤتمر يعد مقدمة لدور مهمة البعثة في الانتخابات والأنشطة المخطط لها وسيكون المتحدث الرئيسي السفير جان بيترسن رئيس بعثة مراقبة الانتخابات في المنظمة الأوروبية.