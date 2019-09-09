إحالة مسجل خطر للمحاكمة بتهمة ترويج المواد المخدرة في السلام

أمرت نيابة السلام، بإحالة "مسجل خطر"، إلى المحاكمة الجنائية، وذلك بتهمة القيام بالاتجار وترويج المواد المخدرة، متخذًا من دائرة قسم السلام وكرًا له لتوزيع تجارته الغير المشروعة.



وكشف أمر الإحالة في القضية رقم 5586 لسنة 2019 أن المتهم هو "عصام. م، 32 سنة"، مسجل خطر، واعترف بحيازة وترويج المواد المخدرة وبيعها بدائرة القسم للكسب الغير مشروع منها.



كان رجال مباحث مكافحة المخدرات بالقاهرة، تمكنوا من القبض على مسجل خطر بحوزته 71 قرص ترامادول مخدر، و20 قطعة حشيش، فى منطقة السلام، وبسؤاله اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد ترويجها والكسب الغير مشروع منها وهاتف محمول لتسهيل الاتصال بعملائه ومبلغ 650 جنيه من متحصلات تجارته.



تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.