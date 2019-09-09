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سياسي

"قومي المرأة" ضمن لجنة تحكيم اختيار الأفكار الفائزة في حاضنة مشروعات المرأة

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 08:32 م
جريدة الدستور
محمد الشريف
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شارك المجلس القومي للمرأة في لجنة التحكيم التي شكلت لاختيار الأفكار الفائزة من بين ١١ فكرة مشروع، وذلك خلال المرحلة الثانية من الدورة التي نظمتها حاضنة أعمال كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة للسيدات والبنات بعنوان HER Cycle، والتي استمرت من يوليو الماضى وحتى أوائل سبتمبر الحالي، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جاء ذلك في إطار اختتام جامعة القاهرة للمرحلة الثانية من حاضنة مشروعات المرأة HER CyCle.

هذا وقد تم تشكيل لجنة التحكيم للمشاركات ممن تم اختيارهن من المرحلة الأولى، والتي امتدت من شهر مارس 2019 حتى يونيو 2019، والتي ضمت 34 سيدة وفتاة، وتم التركيز فيها على مساعدة المشاركات في توليد الأفكار وبناء الشخصية والمهارات الانفعالية والإدراكية، وإعدادهن كرائدات أعمال.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن تنظيم هذه الدورة يهدف إلى تمكين المرأة وتخريج رائدات أعمال اقتصاديًا ومجتمعيًا وتعزيز دورها الفاعل في البيئة المحيطة، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يأتي في إطار استراتيجية الجامعة للتحول إلى جامعات الجيل الثالث، والتي تقوم على ربط البحث العلمي بالواقع المجتمعي.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة هبة مدحت زكي المؤسس والمدير التنفيذي لحاضنة أعمال كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، أنه تم اختيار 11 من المشاركات للمرحلة الثانية، تم التركيز فيها على تقديم مفاهيم نماذج الأعمال Business Model Canvas، وكيفية استخدام المشاركات لها لتحسين أفكارهن والخروج بمشروعات لها عائد ربحي ومجتمعي.

شارك في لجنة التحكيم كل من مي محمود مدير مركز تنمية مهارات المرأة بالمجلس القومي للمرأة، والدكتور نزار سامي مؤسس مبادرة Nilepreuners والنائب السابق لمدير المعهد المصرفي، والدكتورة هبة مدحت زكي المؤسس والمدير التنفيذي لحاضنة أعمال كلية الاقتصاد، ومها خليل المدرس المساعد بالكلية ومدير برامج التوعية بالحاضنة، وخلود سليمان مدير الدعم الإداري بجهاز دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والدكتورة هالة عدلي حسين الأمين العام لاتحاد قيادات المرأة العربية ورئيس شركة بيو مصر للصناعات الدوائية.

تناولت المرحلة الثانية من الدورة، كيفية إعداد النماذج الأولية للمشروعات، وكيفية اختبارها سوقيًا للتأكد من أن المنتج أو الخدمة يلبي ويستجيب لحاجة وطلب السوق.

ومن المقرر أن تشهد المرحلة الثالثة، والمقرر لها في الفترة من سبتمبر وحتى ديسمبر القادم، صعود 6 فرق، وتشمل برنامجًا مكثفًا من الإرشاد والرعاية؛ لتنتهي بمسابقة للفرق الست، يتم اختيار أفضل ثلاثة منها للفوز بجوائز التمويل المبدئي للمشروعات.

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