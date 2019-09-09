التنمية المحلية: المحافظات استعدت بشكل جيد للعام الدراسي الجديد

أكد مساعد وزير التنيمة المحلية، الدكتور خالد قاسم، أنه تم الانتهاء من التنسيق مع المحافظين بشأن الاستعداد لاستقبال العام الدراسي الجديد.



وأضاف قاسم لـ"الدستور" أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة ستعمل بالتعاون مع الغرف الفرعية بالمحافظات، للتنسيق فيما بينهم بشأن إزالة المعوقات التي تؤثر على انتظام سير العملية التعليمية خلال الفصل الدراسي الأول، لافتًا إلى أن المحافظات استعدت بشكل جيد.



وأوضح قاسم أن المحافظين نجحوا خلال الفترة الماضية في تنظيم عدد من الجولات الميدانية على المدارس، للتأكد من انتهاء أعمال الصيانة الخاصة بالمدارس، واكتمال كل أعمال المرافق، قبل بدء العام الدراسي الجديد.



وأشار إلى أن هناك تواصلًا مستمرًا بين الوزارة والمحافظات على مدار الساعة، لضمان عملية تعليمية منتظمة دون مشكلات أو معوقات.