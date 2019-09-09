تعاون بين السياحة والصين و"ديسكفرى" للترويج لمصر بالخارج

أعلن أحمد يوسف رئيس هيئة تنشيط السياحة، أنه من ضمن الشراكات الجديدة التى قامت بها وزارة السياحة هى الشراكة مع ctrip الصينية.



وقالت ممثلة الشركة الصينية خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن الشراكات الجديدة للترويج وتسويق مصر بالخارج المنعقد الآن، إن مصر سوق جاذبة للسائحين، فنحن نعمل مع كافة الجهات السياحية، وسنعمل على زيادة الحركة السياحية الوافدة لمصر، موضحة أنها تبحث سبل التعاون بين مصر والصين، فالصين خرج منها خلال 2018 ما يقرب من 150 ألف سائح بزيادة قدرها 14.7 % عن عام 2017.



وتشير ممثلة قناة ديسكفري، إلى أننا نعمل مع وزارة السياحة من 2005، لافتة إلى أننا نتعامل مع الحقيقة والترفيه فى آن واحد.