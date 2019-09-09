«شكري»: نتائج إيجابية بـ«مباحثات الخرطوم»

أكد وزير الخارجية سامح شكري، أن مباحثاته مع القيادات والمسئولين السودانيين، اليوم، في الخرطوم، أثمرت عن نتائج إيجابية للغاية.



وقال وزير الخارجية، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط في ختام زيارته إلى الخرطوم: "تشرفت بلقاء رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، ورئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك، ووزيرة الخارجية الدكتورة أسماء عبدالله، وعقدت في كل هذه اللقاءات، مشاورات مثمرة، أكدت التوجيه والإرادة لدى الدولتين، والقيادة المصرية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي، والقيادات السودانية، على الاعتزاز الذي يكنه كل طرف للآخر والشعور المشترك بأن علاقة البلدين مصيرية".



وأضاف وزير الخارجية أنه أكد خلال المباحثات، ضرورة تكثيف العمل في الفترة القادمة في كل المجالات، وتفعيل كل الآليات المتاحة لتعزيز العلاقات بين البلدين.



وأوضح أنه تم أيضًا التشاور حول القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك لتدعيم الاستقرار، والمؤسسات السودانية، لتضطلع بمسئوليتها، لافتًا إلى أنه هنأ القيادات السودانية على ما تحقق من إرادة شعبية للتغيير، والوصول إلى توافق يؤدي إلى تحقيق الاستقرار واستكمال المؤسسات الوطنية الضرورية لقيادة المرحلة القادمة.

وأكد وزير الخارجية العزم على تكثيف العمل بروح من الأخوة والتضامن بما يؤدي إلى تحقيق مصلحة الشعبين.

وأشار إلى أن العلاقات المصرية السودانية لها خصوصيتها المعروفة، ودائمًا هناك ارتباط وثيق بين الشعبين، وتطلع دائم لأن تكون مظاهر التواصل هى دالة على الأهمية التي يوليها كل من الشعبين للآخر، ولتكثيف العلاقة واستخلاص المصلحة المشتركة على أرضية الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشئون الداخلية.

وقال وزير الخارجية إن رئيس الوزراء السوداني، تحدث عن أنه لا يجب أن يكون للطموحات في العلاقة بين البلدين سقف يعيقها وإنما هى مطلقة ومتسعة لتحقيق الاستقرار والتقدم للشعبين، مضيفًا: "هذا ما نعمل من أجله، وهذه هى التوجيهات الصادرة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة تفاعل كل أجهزة الدولة المصرية في كل المجالات لتعزيز التعاون مع الأشقاء في السودان".