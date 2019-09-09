"جاونسي": "حددنا الأسواق السياحية المستهدفة في مصر"

قال جيرمن جاونسى مسؤل شركة "Beautiful Destinations "إننا درسنا شعور السائحين حول العالم، لافتًا أنه على مدار٦ أشهر، تم بناء صورة توضح كيف تنمو السياحة فى مصر.



جاء ذلك خلال الحفل الذي نظمته وزارة السياحة، قبل قليل للإعلان عن الشراكات الدولية للترويج والتسويق، حيث جاء ذلك في ضوء تنوع منصات الترويج وتحديث آليات التسويق لمصر كأحد أهم المحاور التي يعتمد عليها برنامج الإصلاح الهيلكي لتطوير قطاع السياحة، لتقديم صورة معاصرة وغير نمطية للمقاصد السياحية.



وتابع: "قمنا بإعداد وتجميع الدراسات البحثية حول العالم تضمنت كيف يفكر السائح فى مصر، ولدينا مراجعة شاملة لكل المنافسين من المقاصد السياحية لنكون صورة عملية رسمية، كما حددنا أفضل الأسواق المستهدفة عبر معاير القوة الشرائية الأسواق المفضلة لديها في مصر، واستطعنا أن نبني صورة وتوصيف من نستهدفهم".





