رئيس موريتانيا يتسلم رسالة خطية من رئيس غينيا بيساو

تسلم الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم، بالقصر الرئاسي في نواكشوط، رسالة خطية من رئيس غينيا بيساو خوسيه ماريو فاز.



وقالت الإذاعة الموريتانية، إن الرسالة قام بتسليمها برجس آنتوني بدرو المبعوث الخاص لرئيس غينيا بيساو.



وأضاف بدرو في تصريحات صحفية عقب اللقاء "أن هذه الرسالة تأتي في إطار تعزيز العلاقات بين موريتانيا وغينيا بيساو في كل المجالات".

