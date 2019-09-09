نشأت الديهي يدحض شائعات الإخوان عن الدين الحكومي

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن وزارة المالية أصدرت بيانًا أكدت فيه أنه لا صحة لاتجاه الحكومة لفرض ضرائب جديدة على الرواتب، وذلك ردًا على بعض الشائعات التي قالت إن هناك ضرائب جديدة لأن ديون في مصر عدت الخطوط الحمراء، ومقبلين على مرحلة خطر.



وأضاف الديهي، خلال تقديم برنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "ten": "فصل الخطاب فيما تردد وأثير حول الديون، أن معدل الدين الحكومي نسبة للناتج المحلي الإجمالي كان 108%، وفي يونيو الماضي وصل نسبة الدين الحكومي للناتج المحلي الإجمالي إلى 90.2%، أي انخفض بنسبة 18%، ومن المتوقع أن ينخفض في 2020 إلى 77.5%.

