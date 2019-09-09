لافروف والعساف يبحثان الاستعداد لزيارة بوتين إلى السعودية

بحث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ونظيره السعودي إبراهيم العساف، في اتصال هاتفي اليوم الإثنين، عددًا من القضايا الدولية وسبل تعزيز العلاقات الثنائية.



وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، إن لافروف والعساف ناقشا الجوانب الحيوية للتعزيز اللاحق للتعاون الروسي السعودي متعدد الجوانب والتركيز على الزيارة المرتقبة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الرياض في أكتوبر المقبل.



وتبادل الوزيران الآراء بشأن عدد من القضايا المحورية في الأجندة الإقليمية، بما في ذلك تطورات الأوضاع في سوريا واليمن ومنطقة الخليج العربي.



وبدأ الإعداد لهذه الزيارة بعد أن تلقى الرئيس الروسي فلايمير بوتين دعوة من قبل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الذي استقبله بوتين في الكرملين يوم 5 أكتوبر 2018.