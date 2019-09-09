"الاتصالات": نستهدف معدل نمو 18% للقطاع خلال 2019/2020

أعلنت وزارة الاتصالات أن معدلات نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ارتفع ليصل إلى 16% خلال العام المالي 2018 2019 بزيادة 2% عن العام السابق عليه، فيما يسعى القطاع إلى تحقيق نمو بنسبة 17.5 حتى 18% خلال عام 2019 2020.

وذكرت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات - خلال مشاركتها في مؤتمر اليورومني مصر ٢٠١٩- أن نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت من 3.2% إلى 4%؛ ومستهدف زيادتها خلال 3 أعوام لتصل إلى نسب تتراوح بين 8-9%؛ كما زاد حجم صادرات الخدمات الرقمية من 3.2 مليار دولار إلى 3.6 مليار دولار.

وأكدت الوزارة الحرص على التعاون مع الشركات العالمية المتخصصة في مجالات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي؛ حيث يتم التعاون مع أحد الشركات الصينية في مجال معالجة اللغات الطبيعية خاصة وأن مصر لديها فرص عظيمة لشغل مكانة متقدمة في مجال معالجة اللغة العربية، كما يتم العمل حاليا مع أحد الشركات الألمانية في مجال الكشف المبكر للأمراض، وأخرى يابانية في مجال الكشف عن الآفات الزراعية في مراحل مبكرة، وكذلك التعاون مع أحد الشركات في مجال تحديد مؤشرات الاقتصاد الكلي، كما يتم العمل على بناء قاعدة من الكوادر المؤهلة في مجالات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

وأشارت إلى أن هناك 4 محاور رئيسية ترتكز عليها استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويتمثل المحور الأول في تطوير البنية التحتية للاتصالات؛ والذي أثمر عن زيادة في نشر استخدام الإنترنت في المنازل، ورفع سرعات الإنترنت من 5.5 ميجابايتثانية إلى 11.5 ميجابايت ثانية ومستهدف الوصول إلى متوسط سرعات 20 ميجابايتثانية مع نهاية هذا العام؛ موضحة أنه تم إنشاء مركز لمراقبة جودة خدمات الاتصالات لإجراء قياس دوري لجودة خدمات الصوت والإنترنت المقدمة من شركات الاتصالات العاملة في مصر الأمر الذي يساعد الشركات على تحسين خدماتها المقدمة للمواطنين.

ولفتت إلى أن المحور الثاني في الاستراتيجية يتمثل في بناء قاعدة من الكوادر البشرية في التكنولوجيات المتقدمة؛ مشيرة إلى أنه يتم العمل على مضاعفة أعداد المتدربين من خلال زيادة فروع المعاهد التدريبية المتخصصة التابعة للوزارة من خلال تدشين 7 فروع جديدة، والعمل على إنشاء جامعة في مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة متخصصة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ بالإضافة إلى إقامة مركز للبحوث التطبيقية في العاصمة الإدارية الجديدة؛ مؤكدة على اهتمام الوزارة بدعم الإبداع وريادة الأعمال من خلال عدد من المبادرات التي تنفذها هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، كما يتم التعاون مع وزارة الاستثمار في مبادرة فكرتك شركتك وهي منصة لطرح الأفكار المبتكرة لإيجاد فرص الدعم ويوجد محور خاص بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ وكذلك التعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتوفير فرص التمويل متناهية الصغر من خلال مكاتب البريد المصري المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية.

وأشارت إلى أن المحور الثالث في الاستراتيجية يتمثل في تحقيق التحول الرقمي، موضحة أنه مع نهاية العام الحالي سيصل إجمالي عدد الخدمات الحكومية الرقمية التي تم إطلاقها في محافظة بورسعيد كمشروع تجريبي إلى 174 خدمة عبر المنصة الرقمية وتطبيقات المحمول على أن يتم التوسع في باقي المحافظات.

ولفتت إلى أن المحور الرابع في الاستراتيجية يتمثل في تهيئة البيئة التشريعية حيث تم إصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والعمل على إصدار قانون حماية البيانات الشخصية.

وذكرت أن مصر ستستضيف فعاليات المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية WRC-19 في مدينة شرم الشيخ في أكتوبر المقبل والذي سيتم خلاله وضع وصياغة التعريف العلمي لتكنولوجيا الجيل الخامس وسياساته وسيتم إعلانها في ميثاق شرم الشيخ.

وأكدت على أن مصر تتعاون مع أشقائها في القارة الأفريقية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال عدد من المبادرات والتي من أبرزها المبادرة الرئاسية "أفريقيا لإبداع الألعاب والتطبيقات الرقمية" والتي تنفذها الوزارة لتنمية قدرات وتأهيل ١٠ آلاف شاب مصري وأفريقي على تطوير الألعاب والتطبيقات الرقمية باستخدام أحدث التقنيات وتحفيز تأسيس نحو ١٠٠ شركة ناشئة مصرية وأفريقية في هذا المجال، كما نتعاون في البحوث التطبيقية في بعض التكنولوجيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي والاتصالات، خاصة وأن مصر لديها أكثر من 13 كابل يمر بأراضيها ومياهها وتقدم خدمات الاتصالات لدول افريقيا المختلفة.