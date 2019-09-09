بالصور.. تامر عاشور يتألق في حفل تخرج لطلاب المنصورة

أحيا النجم تامر عاشور واحدة من أضخم حفلات الطلاب بالمنصورة، وبالتحديد مع خريجي ٢٠١٩ من أكاديمية الدلتا للعلوم.



شهد الحفل حضور غير مسبق من آلاف الطلاب من مختلف المراحل، وأسر الخريجين، ممن استمتعوا على مدى أكثر من ساعة ونصف الساعة بوصلات الغناء والرقص على أغاني عاشور المميزة، وهو ما يعد امتدادًا لنجاح ألبوم تامر عاشور الأخير"أيام".



من جانبه حرص عاشور علي تقديم عدد كبير من أغانيه المميزة التي تألق بها طوال مشواره الفني والتي حصدت صيحات وهتافات الإعجاب طوال الحفل منها:"خيالي"،"حكايات"، "انطق"، "ايام"، "ده حكايه"، "افترقنا"، "يا أهلا"، "قولوله سماح"، "محظوط"، "ف بالي"، "مشوفناش"، "أنا راجع"، "خلصانه الحكاية".. وغيرها ممن تفاعل معها الجميع حتي ختام الحفل.