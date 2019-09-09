وزيرة الثقافة و"رئيس القومي للمسرح" يسلمون شهادات التميز

يقام حاليا حفل توزيع شهادات تميز الدورة الـ١٢ من المهرجان القومي للمسرح، الذي اختتم منذ عدة أيام ويقام هذا كملحق للختام، نظرا لكثرة شهادات التميز وليحصل كل مكرم علي حقه في التكريم، وحضر كل من رئيس المهرجان الفنان أحمد عبدالعزيز ووزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم ومدير المهرجان أسماعيل مختا لتسليم الحوائز.



تسلم حسام الدين موسي ومحمد رفعت شهادات تميزعن مسابقة التأليف، كما تم توزيع شهادات تميز المسابقة الأولى وسلمها الفنان أحمد السيد عضو اللجنة العليا وحصلت عليها كل من "سوسن ربيع وإيناس المصري ونشوي حسن والفنان ياسر عزت وأحمد مجدي والفنانة شيريهان قطب والفنان أسامة فوزي والفنان حسن العدل ومصطفي منصور وماهر محمود ومازن جمال عبدالناصر"، كما حصل عرض سينما مصر على جائزة لجنة التحكيم الخاصة وتسلمها عدد من أبطال العرض.

