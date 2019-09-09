محافظ أسيوط يبحث استيعاب وقبول الأطفال بالمدارس الرسمية والمتميزة

بحث محافظ أسيوط، خلال لقائه اليوم الإثنين، مديري الإدارات التعليمية بالمحافظة، اتخاذ التدابير اللازمة ووضع الحلول والمقترحات العاجلة لاستيعاب وقبول جميع الأطفال من هم في سن الخمس سنوات أو تجاوزوها بالمدارس الرسمية والمتميزة للغات وتجهيز القاعات واستغلال الفراغات بالمدارس وذلك نظرًا للإقبال المتزايد على المدارس الرسمية والمتميزة للغات.

وأوضح المحافظ- فى بيان- أن القرار جاء تفعيلًا لقرار وزير التربية والتعليم وحرصًا من وزارة التربية والتعليم على تحقيق أهداف التعليم الاستراتيجية وتحقيق رؤية مصر 2030 في مجال التعليم.

كان محافظ أسيوط قد أصدر قرارًا بتشكيل لجنة من مسئولي التربية والتعليم والأبنية التعليمية وأعضاء مجلس النواب وبعض أولياء الأمور بدراسة المقترحات ووضع الحلول العاجلة لاستيعاب الأطفال بمرحلة رياض الأطفال بالمدارس التجريبية المتميزة والخاصة تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب لمواجهة الإقبال المتزايد على تلك المدارس بمختلف مراكز المحافظة.

