الملك سلمان يطمئن على أمير الكويت عقب نقله لمستشفى بأمريكا

اطمأن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، في اتصال هاتفي اليوم، على صحة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح إثر نقله إلى مستشفى بالولايات المتحدة الأمريكية خلال تواجده هناك منذ أيام.



وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس" إن الملك سلمان أعرب عن أمله وداعيًا الله أن يمتع أمير الكويت بالصحة.



وأعلن وزير شئون الديوان الأميري الكويتي الشيخ علي جراح الصباح، أمس، أن أمير الكويت دخل أحد المستشفيات في الولايات المتحدة لاستكمال الفحوصات الطبية.



وأوضح الديوان الأميري أنه نتيجة لذلك تم تأجيل اللقاء المقرر للأمير الشيخ صباح الأحمد مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى موعد يحدد لاحقا، داعيا الله أن یدیم عليه موفور الصحة وتمام العافية.



وكان من المقرر أن يلتقي أمير الكويت ترامب في البيت الأبيض يوم 12 سبتمبر الجاري.