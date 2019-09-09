شاهد.. أصالة في أحدث ظهور لها مع طفليها

شاركت الفنانة السورية أصالة جمهورها بصورة جديدة لها نشرتها على صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" مع طفليها "أدم وعلي".



وعلقت "أصالة" على الصورة كاتبة: "شوية سعادة مع منبع السعادة".



وحازت الصورة على إعجاب عدد كبير من متابعيها، وعلق أحد متابعيها، "إنتي منبع سعادة الكل والله".



يذكر أن الفنانة أصالة نصري تزوجت من المخرج طارق العريان عام 2006، وأنجبت منه طفليها آدم وعلي.



