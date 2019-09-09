غدًا.. الأرجنتين تواجه صربيا في انطلاق مباريات ربع نهائي كأس العالم لكرة السلة في الصين

تفتتح منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم لكرة السلة 2019، التي تستمر فعالياتها في الصين حتى 15 سبتمبر الجاري، بمواجهة منتخب الأرجنتين لنظيره الصربي غدًا الثلاثاء.

ومن المقرر أن يلاقي منتخب إسبانيا نظيره البولندي غدًا أيضًا في ثاني لقاءات دور الثمانية، على أن تقام المباراتان الأخريان في إطار نفس الدور بين منتخبي أمريكا وفرنسا، ثم جمهورية التشيك مع أستراليا بعد غد الأربعاء.

وكانت المنتخبات العربية والإفريقية اختتمت منافساتها بمونديال الصين اليوم الإثنين باحتلال تونس المركز الـ20 والأردن المركز الـ28 ونيجيريا المركز الـ17 وأنجولا المركز الـ27 وكوت ديفوار المركز الـ29 والسنغال المركز الـ30.

وفي أبرز إحصائيات منتخبات ربع نهائي البطولة، تمتلك صربيا أعلى رصيد من النقاط بواقع 482 نقطة وتأتي أستراليا فرنسا وأستراليا بعد ذلك برصيد 458 و447 نقطة على التوالي.

وبالنسبة لإحصائيات لاعبي المنتخبات الثمانية التي ستواصل مشوار المونديال، فإن الأسترالي باتي ميلز هو الأفضل تسجيلا بواقع 109 نقاط، يليه الفرنسي إيفان فورنييه بـ104 نقاط، ثم الصربي بوجدان بوجدانوفيتش بـ 103 نقاط.