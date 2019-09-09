تفاصيل مسلسل جمان الحلقة 6

تتوالي الأحداث في الحلقة السادسة من مسلسل جمان الحلقة 6 الذي يناقش العديد من المشاكل والقضايا الاجتماعية الخليجية وأبرزها العادات والتقاليد التي تحول حرية العاطفة أو الحب.



وتناقش الحلقة السادسة من مسلسل "جمان" المشاكل العائلية التي يقحم الأهل أبناءهم بها عنوة بل وأيضًا غيرة الرجل الشرقي الشديدة التي تقيد المرأة حد الاختناق وتصبح نقمة على حياتها ومجلب للحزن والفراق بسبب المبالغة بها وهذا ما تعاني منه الممثلات في المسلسل المثير.



كواليس مسلسل جمان الحلقة 6







وجذب مسلسل جمان الذي حقق مشاهدات عالية الفتيات والشبان وأصبح حديث الموسم لملامسته معاناة الشباب في الخليج العربي، من العادات والتقاليد المتوارثة، والتي تحكم على الأشياء من منظور "العيب".



و يشارك في بطولة مسلسل "جمان" كلًا من نور الغندور ومهند الحمدي وبمشاركة أحمد الهزيم وفاطمة الحوسني وعبدالله التركماني وفوز الشطي وهدى صلاح وغيرهم من نجوم الخليج.