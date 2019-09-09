رسالة نارية من خالد الجندي إلى تجار الدين: "عمركوا ما حسبتوها صح"

وجّه الدكتور خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، رسالة إلى تجار الدين الذين يدّعون العلم، قائلًا: "أنتم لو حسبتوها، ما كنتم بعتوها عمركم ما حسبتوها صح، يا تجار الدين والأوطان والدماء، لو كنتم حسبتوها صح ما كنتم بعتوا بلدكم، ما كنتم بعتوا مصركم".



وأضاف "الجندي" خلال برنامج "لعلهم يفقهون" المُذاع عبر فضائية DMC، أنك بحاجة إلى 35 عامًا لقراءة الكتب الستة وفهمها واستيعابها.



وتابع: "إنما لو سألتني أنا في هذه الكتب، أنا من سأجيبك، وليس تجار الدين والهلفطة" على حد قوله، متابعًا "أنا من سأشرح لك معنى كل حديث، سأحدثك وأرد كل الشبهات عليه".



واستطرد: "ده شغلي، وأقول العالِم يوريني نفسه، أنا أفتخر بتعبي لا تقُل عني مغرور، عمري ما كنت مغرور، الغرور هو أن أرفض تعلم كلمة تعلمهالي".



