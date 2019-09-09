أمريكا تفوز على كندا بثلاثية نظيفة في بطولة العالم لكرة الطائرة للناشئات

فاز المنتخب الأمريكي على نظيره الكندي بثلاثة أشواط نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الاثنين على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة والأخيرة بالمجموعة الثانية ببطولة العالم لكرة الطائرة للناشئات والتي تستضيفها مصر حتى 14 سبتمبر الحالي.

وجاءت نتائج الأشواط لصالح المنتخب الأمريكي كالتالي: (25-10، 25-13، 25-16).

وبذلك أصبح الترتيب النهائي للمجموعة الثانية كالآتي: إيطاليا في المركز الأول برصيد 10 نقاط وأمريكا في المركز الثاني بنفس الرصيد من النقاط، وكندا في المركز الثالث برصيد 5 نقاط وكوريا الجنوبية في المركز الرابع برصيد 3 نقاط، والمكسيك في المركز الخامس برصيد نقطتين؛ لتلعب في الدور المقبل على تحديد المراكز من 17 وحتى 20.

كما حقق المنتخب الياباني الفوز على نظيره البلغاري بنتيجة (3-1)، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الاثنين بمجمع الصالات باستاد القاهرة، وذلك في ختام منافسات الجولة الخامسة والأخيرة بالمجموعة الرابعة ببطولة العالم.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: (25-20، 25-23، 20-25، 25-8).

وبذلك أصبح الترتيب النهائي للمجموعة الرابعة كالآتي: اليابان في المركز الأول برصيد 11 نقطة، وبيرو المركز الثاني برصيد 7 نقاط، وتركيا صاحبة المركز الثالث برصيد 7 نقاط، وبلغاريا في المركز الرابع برصيد 5 نقاط، واحتل الكونغو الديمقراطية المركز الخامس دون أي نقاط،؛ ليلعب على المراكز من 17 وحتى 20.