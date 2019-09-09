مندوب مصر بالاتحاد الإفريقي يبحث الإعداد لمنتدى أسوان للسلام

التقى السفير أسامة عبدالخالق، سفير مصر في أديس أبابا، ومندوبها الدائم لدى الاتحاد الإفريقي، اليوم الإثنين، مفوض الاتحاد الإفريقي للسلم والأمن السفير إسماعيل شرقي، لمناقشة تطورات السلم والأمن في إفريقيا خلال الرئاسة المصرية للاتحاد الإفريقي، والإعداد لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة في ديسمبر المقبل في مصر تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتحضير لجلسة إحاطة تنظمها الرئاسة المصرية للجنة المندوبين الدائمين بعد غد للإطلاع على أنشطة مجلس السلم والأمن الإفريقي في الفترة من مايو إلى أغسطس 2019.



وتضع مصر قضايا السلم والأمن والإفريقي على رأس اهتمامات رئاستها الحالية للاتحاد الإفريقي، فضلًا عن قضايا التنمية المستدامة التي تعتبرها مصر أساسًا لحل مشكلات القارة.