وزير دفاع روسيا لنظيره الأمريكي: موسكو لن تصبح دولة طبيعية

قال وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، اليوم، إن موسكو ستبقى دولة غير طبيعية، ردا على تصريح نظيره الأمريكي، مارك إسبر، والذي دعا فيه روسيا لأن تكون "دولة طبيعية" وتتمسك بالقيم الغربية.

وأضاف شويجو في مؤتمر صحفي، عقب المحادثات الروسية الفرنسية في موسكو، أن: "الشيء الوحيد الذي يمكنني قوله هو أننا على الأرجح سنبقى دولة غير طبيعية".

من جهته، أوضح وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، في تعليقه على نفس التصريح، أنه "يفهم هذه الأقوال لروسيا بأن تتصرف كدولة طبيعية، وليس كالولايات المتحدة، التي قصفت العراق وليبيا خلافا للشرعية الدولية".

وتابع: "لم نخصص الملايين في ميزانيتنا للتدخل في شؤون الدول الأخرى مثلما فعل الكونجرس الأمريكي، عندما قرر أن على وزارة الخارجية الأمريكية إنفاق 20 مليون دولار لدعم الديمقراطية في روسيا، وكذلك دعم الانقلابات العسكرية كما فعلت بأقرب حلفائها".

كان وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، قد قال في مؤتمر صحفي بباريس، أمس، " بأنه سيكون من الجيد أن تتصرف روسيا، وكأنها دولة طبيعية، تتمسك بالقيم الغربية، التي تتمسك بها أيضا الولايات المتحدة وفرنسا وحلفاؤنا الآخرين في حلف الناتو.