الجندي: "هناك ناس لم تقرأ كتابين وعاملين نفسهم علماء"

قال الدكتور، خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن العلم الذي درسناه في الأزهر الشريف أفنينا فيه أعمارنا، وجثونا فيه على ركبنا، وجلسنا أمام سادتنا ومشايخنا.



وتابع: "الحمد لله الذي منّ علينا بالتواضع أمام علمائنا فتعلمنا".



وأضاف "الجندي" خلال برنامج لعلهم يفقهون المُذاع عبر فضائية DMC معلقًا على السفهاء الذين يدّعون العلم: "إنما ذلك الذي لم يقرأ له كتابين، ثم يأتي ليناطح العلماء، نقول له إلزم غرسك أيها النابتة".



واستطرد: "ما منّا إلا وله مقام معلوم".

