الجندي: "هناك ناس لم تقرأ كتابين وعاملين نفسهم علماء"
الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 06:29 م
رباب الأهوانيطباعة
قال الدكتور، خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن العلم الذي درسناه في الأزهر الشريف أفنينا فيه أعمارنا، وجثونا فيه على ركبنا، وجلسنا أمام سادتنا ومشايخنا.
وتابع: "الحمد لله الذي منّ علينا بالتواضع أمام علمائنا فتعلمنا".
وأضاف "الجندي" خلال برنامج لعلهم يفقهون المُذاع عبر فضائية DMC معلقًا على السفهاء الذين يدّعون العلم: "إنما ذلك الذي لم يقرأ له كتابين، ثم يأتي ليناطح العلماء، نقول له إلزم غرسك أيها النابتة".
واستطرد: "ما منّا إلا وله مقام معلوم".
وتابع: "الحمد لله الذي منّ علينا بالتواضع أمام علمائنا فتعلمنا".
وأضاف "الجندي" خلال برنامج لعلهم يفقهون المُذاع عبر فضائية DMC معلقًا على السفهاء الذين يدّعون العلم: "إنما ذلك الذي لم يقرأ له كتابين، ثم يأتي ليناطح العلماء، نقول له إلزم غرسك أيها النابتة".
واستطرد: "ما منّا إلا وله مقام معلوم".