ذهبت لاستخراج "الرقم القومي".. فاكتشفت أنها "متوفاة"

شهدت محافظة الغربية واقعة طريفة، حيث فوجئت إحدى السيدات عند ذهابها إلى مصلحة الأحوال المدنية بالغربية لاستخراج بطاقة شخصية بأنها متوفاة بالمستندات الرسمية من عام 2014، واليوم هي على قيد الحياة.



تلقي العقيد عمرو الحبال رئيس فرع البحث الجنائى للأحوال المدنية بالغربية إخطارًا من قطاع الأحوال المدنية بالعباسية، يفيد بأن المواطنة "سمر عبدالحى ضيف" 37 سنة مقيمة بالمحلة الكبرى، تم تسجيل ٱسمها بالخطأ بدفاتر وزارة الصحة، وعلى أجهزة الحاسب الآلى بأنها متوفيه بتاريخ 2014718 بالرغم أنها على قيد الحياة.



وعقب تقنين الإجراءات القانونية المتبعة في ذلك الشأن، بالتنسيق مع قطاع الأحوال المدنية بالعباسية، وتم اتخاذ اللازم من صحة الأوراق المقدمة.



تم إيقاف بيان الوفاة الخاص المواطنة سالفة الذكر بأجهزة الحاسب الآلى، وإصدار بطاقة رقم قومي جديدة لعام 2019.