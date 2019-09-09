مكرم محمد أحمد: تكليفات عليا وراء اجتماعي بكرم جبر وحسين زين

قال الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن الاجتماع الذي جمعه أمس مع رئيس الهيئة الوطنية للصحافة كرم جبر، ورئيس الهيئة الوطنية للإعلام حسين زين، جاء للتنسيق فيها بينهم في عدد من الملفات المشتركة.



وأضاف مكرم، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن هناك تكليفات عليا يتطلب تنفيذها التنسيق المشترك بين الهيئات الثلاث، وبناء عليه تم دعوة رؤساء الهيئتين الوطنية للصحافة والوطنية للإعلام، للاجتماع ومناقشة هذه التكليفات وآلية تنفيذها.



ورفض مكرم الإفصاح عن طبيعة هذه التكليفات أو نتائج الاجتماع الذي تم أمس بمقر المجلس الأعلى للإعلام في ماسبيرو، معلقا: "تناقشنا في المنهاج وآلية العمل حتى نصل إلى توافق بشأن الموضوع محل التكليف، إلا أنني لا أستطيع البوح عنه وتفاصيل حاليا".