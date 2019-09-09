سيد رجب: تكريم مهرجان الفضائيات.."مشرف لأي فنان"

أعرب الفنان سيد رجب عن سعادته بفوزه بجائزة الأفضل لعام 2019، ضمن فاعليات مهرجان القنوات الفضائية في دورته العاشرة.



وقال "سيد" في تصريح لـ"الدستور"،إن التكريمات بشكل عام شيء مفرح كونه تقديرًا للمجهود الكبير الذي يبذله الممثل، مشيرًا إلى أنه سعيد بتكريم مهرجان القنوات الفضائية المقرر انطلاقه يوم الجمعة المقبل الموافق 13 سبتمبر واصفًا بأنه شرف لأي فنان، متمنيًا التوفيق لكل القائمين على هذا المهرجان.



وكانت إدارة المهرجان في دورته الجديدة أعلنت عن قائمة الفائزين لهذا العام، حيث فاز كل من "المطربة أنغام بجائزة أفضل مطربة عربية، والموزع الموسيقي أحمد إبراهيم بجائزة أفضل موزع موسيقي، وفاز كل من ماجد المصري، وإدوارد، وريهام عبدالغفور، والمخرج خالد جلال، ودنيا سمير غانم، وأحمد داود، وأحمد بدير، حنان مطاوع، وإنجي المقدم، والطفل ياسين أمير، وعدد من الفنانين بجوائز الأفضل لعام 2019".