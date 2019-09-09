محافظ بني سويف يوزع الزي المدرسي مجانًا على الأسر الأولى بالرعاية



وأشاد المحافظ - خلال كلمته - بالتعاون المثمر وغير المسبوق للجمعيات الأهلية مع مؤسسات الدولة في تنفيذ مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس السيسي، والتي يتم من خلالها تنفيذ العديد من المشروعات والجهود المبذولة بالشراكة مع المجتمع المدني لتقديم خدمات أفضل وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.



وأكد أن المحافظة تسعى من خلال التكامل والتضافر مع شركاء التنمية من المؤسسات الخيرية والأهلية والقطاع الخاص باعتبارها شريكًا أساسيًا للمحافظة في مجال تحسين مستوى معيشة المواطن، وتوفير متطلباته واحتياجاته الأساسية بالمستويات المطلوبة واللائقة.



وأوضح المحافظ أن المبادرة تستهدف مساعدة 5 آلاف أسرة فقيرة في توفير الزي المدرسي وسداد المصروفات الدراسية لأولادهم في مرحلة التعليم الأساسي، وذلك في إطار التعاون المشترك بين المحافظة ومؤسسات المجتمع المدني في دعم احتياجات المواطنين خاصة الفئات الأولى بالرعاية.

سلم محافظ بنى سويف، اليوم الإثنين، الزي المدرسي لعدد من التلاميذ والطلاب الأولى بالرعاية بالتنسيق مع مؤسسة نهضة بني سويف برئاسة عمر صفي الدين.