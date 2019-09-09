لا خسائر بشرية بـ«حريق وكالة البلح»

نجحت قوات الحماية المدنية في إخماد حريق شب في محال ومفروشات وكالة البلح وسط البلد، دون وقوع أي ضحايا بين صفوف المواطنين.



وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية في وقت سابق، بلاغًا من شرطة النجدة، يفيد بنشوب حريق بمحال ومفروشات بوكالة البلح وسط البلد.



وقال اللواء إبراهيم عبدالهادي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، أن الحريق الناشب في الوكالة لم يخلف أي ضحايا بين صفوف المواطنين.



وأكد في تصريحات، لـ"الدستور"، أنه تم إخماد الحريق، والسيطرة عليه بعد اشتعاله بدقائق من اندلاعه بعد تدخل قوات الحماية المدنية.



وأوضح نائب المحافظ للمنطقة الغربية أن المحل الذي وقعت فيه الحريق، مكون من دورين نشاطه بيع الأقشمة، مشيرًا إلى أن أجهزة المحافظة في المنطقة الغربية تعمل في الوقت الحالي، على إعادة الأمور إلى نصابها في السوق وعودة العمل فيه بعد انتهاء عملية التبريد.



واندلع منذ قليل حريق بمنطقة الوكالة في حي بولاق، وتدخلت قوات الحماية المدنية، ونجحت في إخماده، دون وقوع أي ضحايا أو تأثر للأبنية المجاورة لمحل المفروشات.