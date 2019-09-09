«المعمل الجنائي» يعاين حريق وكالة البلح

أمرت نيابة بولاق أبوالعلا، بندب المعمل الجنائي، لمعاينة حريق شب في نشب في محل مفروشات في وكالة البلح، وإعداد تقرير حول أسباب الحريق وحصر الخسائر والتلفيات.



تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغًا بنشوب حريق ضخم بأحد محلات المفروشات بوكالة البلح بمنطقة وسط البلد، وعلى الفور انتقل اللواء أسامة فاروق، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، وتم الدفع بـ12سيارة إطفاء لإخماده ويقوم رجال الحماية المدنية بمحاصرة النيران من الاتجاهات كافة.

