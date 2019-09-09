رئيس وزراء الهند يمنع المنتجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد

أعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اليوم الإثنين، منع المنتجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد في الهند خلال السنوات القادمة.



وقال مودي - في مؤتمر مكافحة التصحر التابع للأمم المتحدة بـ"نيودلهي" حسبما ذكرت شبكة "إن إتش كيه" اليابانية: "إننا ملتزمون بتطوير البدائل الصديقة للبيئة، فضلًا عن تطوير طريقة فعالة لجمع والتخلص من البلاستيك. أؤمن بأنه حان الوقت للعالم بتوديع المنتجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد".



وأضافت وسائل إعلامية محلية أن الحكومة الهندية ستكشف عن خطتها ليتم تفعيلها في جميع أنحاء الهند، بدءا من الثاني من أكتوبر المقبل ضد 6 أنواع من المنتجات البلاستيكية؛ من بينها الشنط البلاستيكية للمتاجر والزجاجات والشفاطات.



يذكر أن نسبة استهلاك الفرد الواحد من المنتجات البلاستيكية في الهند تمثل 10% لنظيره في الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أنه يتوقع زيادة استخدام المنتجات البلاستيكية بسبب التوسع الاقتصادي الذي تشهده الهند.