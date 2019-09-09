حريق هائل يلتهم محل مفروشات في وكالة البلح

اندلع حريق هائل، قبل قليل، في منطقة بولاق أبوالعلا داخل محل مفروشات بوكالة البلح، وتبين أن ماسا كهربائيا وراء الحريق.



ووصلت 15 سيارة إطفاء في محاولة للسيطرة على الحريق.



ودفعت قوات الحماية المدنية بالقاهرة بخزانين للسيطرة على الحريق.



كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة قد تلقت إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بنشوب الحريق بأحد محلات الأقمشة بمنطقة وكالة البلح بوسط البلد، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ12 سيارة إطفاء، وتم فرض كردون أمني لمنع امتداد النيران إلى المجاورات، وجارٍ السيطرة على الحريق.

