الأردن والإمارات تبحثان التعاون العسكرى

بحث رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الإثنين، مع رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية الفريق الركن حمد بن محمد ثاني الرميثي، والوفد المرافق له، التعاون والتنسيق العسكري المشترك.



وذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" أن الجانبين بحثا أيضا -خلال اللقاء- آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية، بما يخدم مصلحة القوات المسلحة في البلدين.