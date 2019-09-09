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عالم

الرئيس الأوكراني يزور الولايات المتحدة.. 23 سبتمبر

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 05:08 م
الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي
أ ش أ
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يعتزم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي، القيام بزيارة رسمية للولايات المتحدة في 23 سبتمبر الجاري للمشاركة في دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك يعقبها بزيارة واشنطن العاصمة.

أعلن ذلك وزير الخارجية الأوكراني فاديم بريستايكو- في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الشئون الخارجية والتكامل الأوروبي لجمهورية مولدوفا نيكو بوبيسكو في العاصمة الأوكرانية كييف- وفقًا لما أوردته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية.

وأوضح بريستايكو "لقد أجرينا محادثة جيدة مع نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس والتي ناقشنا خلالها العديد من القضايا من بينها عقد اجتماع ثنائي للرئيسين الأوكراني زيلينسكي والأمريكي دونالد ترامب".
وذكر وزير الخارجية الأوكراني أنه تم توجيه دعوة إلى زيلينسكي ليس فقط لزيارة الولايات المتحدة لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، ولكن أيضًا لزيارة واشنطن العاصمة والاجتماع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيرًا إلى أنه ما زال العمل جاريًا على تحديد مواعيد الزيارات والاجتماع، موضحًا أنه سيتم الإعلان عن بعض المواعيد المتفق عليها مع الجانب الأمريكي قريبًا.

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