رسميًا.. السعودية تتعاقد مع شركة تأمين لخدمة المعتمرين

أعلنت اليوم المملكة العربية السعودية التعاقد مع إحدى شركات التأمين؛ لتقديم خدمات الحجاج من وزارة الحج والعمرة القادمين من الخارج لمدة 4 سنوات.



وأكد ناصر تركي إن التعاقد مع التعاونية للتأمين جاء بعد ترسيته التي طُرحت من قبل عددٍ من الشركات بتاريخ 27 أغسطس الماضي، ذلك بناءً على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي؛ وذلك للتعاقد مع وزارة الحج والعمرة بمشاركة قطاع التأمين.



وأشارت الشركة المنفذة لبرنامج التأمين أنه من المتوقع زيادة قيمة العقد السنوي المتفق عليه عن 5% من إجمالي الأقساط المُكتبة للشركة للعام المالي 2018، كما أنه يُتوقع أن يكون لذلك أثر مالي إيجابي على إجمالي أقساط التأمين ونتائجها المالية، وسينعكس ذلك بشكل تدريجي ابتداء من الربع الأول للعام 2020، وأشارت الشركة المختصة إلى أن البرنامج سيكون بنظام "المشاركة" مع قطاع التأمين، مبينة أنه لا يوجد أطراف ذات علاقة في العقد.