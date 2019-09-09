سلطنة عمان وسويسرا تبحثان قضايا المنطقة

بحث الوزير المسئول عن الشئون الخارجية العماني يوسف بن علوي، اليوم الإثنين، مع وزيرة الدولة للشئون الخارجية السويسرية باسكال بلادسويل، قضايا المنطقة والفرص المتاحة لتنسيق الجهود المشتركة للتصدي للتهديدات التي تواجه الإقليم والمنطقة العربية.



وذكرت وكالة الأنباء العمانية، أن بن علوي ناقش- خلال اللقاء الذي يأتي ضمن جدول أعمال زيارته الحالية لجنيف- طرح آليات لاحتواء الأزمات على قواعد القانون والمرجعيات الدولية الكفيلة بضمان أمن واستقرار المنطقة.