الإمارات تشارك في المؤتمر الكشفي العربي الـ29 بشرم الشيخ

تشارك جمعية كشافة الإمارات في فعاليات المؤتمر الكشفي العربي الـ29 المنعقد حاليًا في شرم الشيخ وتنظمه المنظمة الكشفية العربية والعالمية، ويستضيفه الاتحاد العام للكشافة والمرشدات بجمهورية مصر العربية ويستمر حتى 12 سبتمبر الجاري.



وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن المؤتمر الذي افتتح في 6 سبتمبر الجاري تحت شعار "تنمية واستدامة"، يناقش عددًا من المواضيع من بينها استراتيجية الحركة الكشفية للسنوات الثلاث القادمة، وإنجازات الإقليم الكشفي العربي من نوفمبر 2016 حتى أغسطس 2019، كما يشمل حلقات عمل حول مسارات الخطة الاستراتيجية في مجالات تجديد الكشفية ودعم الجمعيات واستضافة الأحداث الكشفية العربية والعالمية.



كما يشهد المؤتمر احتفالية لتكريم قادة الحركة الكشفية الذين أدوا أدوارًا مهمة في خدمة وتطوير الحركة الكشفية ومنحهم قلادة الكشاف العربي ووسام الهدهد للتفوق الكشفي.