31 أكتوبر.. رئيس "العموم البريطاني" يعلن استقالته

أعلن رئيس مجلس العموم البريطاني عزمه على تقديم استقالته بحلول 31 أكتوبر المقبل، إذا لم تجر انتخابات عامة، وذلك عقب إعلان ملكة بريطانيا الموافقة على قانون يطالب بتأجيل تنفيذ "بريكست".



ووافقت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، منذ قليل، على قانون يطالب بتأجيل تنفيذ البريكست، ويسعى لحظر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر المقبل، دون اتفاق.

