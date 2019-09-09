الجيش اليمني يتصدى لهجوم حوثي شرقي الحديدة

أحبطت قوات الجيش اليمني، الإثنين، هجومًا لميليشيا الحوثي في مدينة الحديدة غربي البلاد.



وذكر الموقع الرسمي للجيش اليمني "سبتمبرنت" أن عناصر من ميليشيا الحوثي حاولت التقدم تجاه مواقع الجيش اليمني في شارع الخمسين شرقي مدينة الحديدة، مشيرًا إلى أن قوات الجيش تصدت لهجوم الميليشيا وأفشلته بعد تكبيد الميليشيا خسائر في الأفراد.



وتواصل ميليشيا الحوثي خروقاتها في محافظة الحديدة، وتستهدف مواقع الجيش في الوقت الذي تتمسك فيه قوات الجيش بالهدنة الأممية.