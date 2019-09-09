الرئيس التونسي يستعرض آخر استعدادت الحكومة لإنجاح المحطات الانتخابية

استعرض الرئيس التونسي المؤقت محمد الناصر، مع رئيس الحكومة المفوض كمال مرجان، الأوضاع الاقتصادية والأمنية بالبلاد، وآخر الاستعدادات لإنجاح المحطات الانتخابية الرئاسية والتشريعية القادمة.

وذكرت رئاسة الجمهورية - في بيان - أن الناصر أكد، خلال اللقاء الذي عقد اليوم الإثنين بقصر قرطاج، ضرورة العمل على ضمان مشاركة مكثفة للناخبين في مناخ انتخابي سليم يساوي بين حظوظ كافة المرشحين ويضمن حياد مؤسسات الدولة، ويسهم في تدعيم ركائز التجربة الديمقراطية التونسية.

كما تم خلال اللقاء استعراض الإجراءات الضرورية لإنجاح الموسم الفلاحي الجديد 20192020، حيث أوصى رئيس الجمهورية بمضاعفة الجهود لتخطي كافة العراقيل والصعوبات التي تواجه الفلاح التونسي، وتعزيز منظومة الإنتاج الوطني، وتفعيل اللجنة الوطنية للتوريد، بما يحافظ على الأمن الغذائي للتونسيين ويدعم أمنهم القومي.