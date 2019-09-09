السفارة البريطانية: ندعم شباب مصر لتطوير الأدوية

أعلنت السفارة البريطانية بالقاهرة دعمها 11 مصريًا للسفر إلى المملكة المتحدة؛ لزيارة مختبرات البحث والتطوير في شركة استرا زينيكا الرائدة في مجال الأدوية.



وتهدف الشراكة بين السفارة البريطانية واسترا زينيكا، إلى تشجيع الخريجين المصريين الشباب من كليات الصيدلة والطب على تطوير حلول رقمية مبتكرة تخدم المصريين على نحو أفضل في العديد من المجالات الطبية، بما في ذلك مرض السكر وأمراض الأورام، وكجزء من المبادرة المعروفة باسم "استرا فكرة"، تمت دعوة الخريجين الجدد لعرض أفكارهم أمام لجنة من الخبراء.



ومن المقرر أن يحصل الفائزون على فرصة استكشاف أحدث المعامل، والتحدث إلى علماء عالميين لمساعدتهم على تطوير حلول طبية مبتكرة وحديثة تفيد المصريين.



من جانبه، أكد السفير البريطاني في مصر، السير جيفري آدامز، أن المملكة المتحدة بنظام الرعاية الصحية المتميز والأبحاث الطبية العالمية، معربًا عن دعمه الشباب المصري ومساعدته على التفكير بشكل ابتكاري أثناء عملهم في الاكتشافات الطبية التي تغير شكل الحياة والتي ستفيد جميع المصريين.



ويشكل دعم السفارة جزءًا من برنامج "مصر الملهمة" Inspire Egypt، الذي يهدف إلى الاستثمار في إمكانات المصريين من جميع مجالات الحياة من أجل إحداث تغيير إيجابي، حيث عقدت السفارة من خلال البرنامج، سلسلةً من الفعاليات وورش العمل والأنشطة والمسابقات للاحتفال بالمصريين الناجحين وتشجيعهم على الابتكار في مجالات مثل الرعاية الصحية والتعليم وريادة الأعمال وغيرها الكثير.